Vorstand der Jahrgangsvereinigung 1955 Pasch 5 wiedergewählt

Wetzlar, im Naturfreundehaus Wetzlar fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Jahrgangsvereinigung 1955 Pasch 5 satt. Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte der Vorsitzende Robert Schmitt 22 Mitglieder/innen begrüßen. Er dankte den Organisatoren für die Vorbereitung und Leitung der Veranstaltungen im Vorjahr. Dabei hob er die Wanderung zum Vincent-Museum in Niederwetz (alte Motorräder) Vincent in Niederwetz, den Wochenendausflug nach Weinähr im Goldbachtal sowie die Tagesausflüge zum Hoherodskopf und zur Besucherhöhle Herbstlabyrint in Breitscheid hervor. Dieses Jahr ist unter andern ein Wochenendausflug zum Hohen Meißner geplant. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt: 1. Vorsitzender Robert Schmitt, 2. Vorsitzender Bodo Desch, 1. Kassenwart Norbert Schilling, 2. Kassenwartin Edith Bauer, 1. Schriftführerin Jutta Hutter, Beisitzerin Maria Arabin und Beisitzer Michael Glag. Neu gewählt wurde ein weiterer Beisitzer, verantwortlich für die Pressearbeit, Hubertus Pfaff. Weitere Informationen zur Jahrgangsvereinigung 1955 Pasch 5 sind unter www.pasch5.de zu finden.