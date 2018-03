Wetzlarer Segelflieger bilden Nachwuchs aus

Letztes Wochenende ging erfolgreich das diesjährige Fliegerlager der Wetzlarer Segelflieger in den Garbenheimer Wiesen zu Ende. Zwei Wochen lang Segelfliegen pur, Lagerromantik und Urlaubsfeeling konnten die VfL-Piloten und ihre Gäste erleben. Besonders die jugendlichen und jung gebliebenen Flugschüler profitierten vom täglichen Flugbetrieb von früh bis spät. Unter Anleitung der vier Fluglehrer unternahmen Adrian Boy (15 J.) und Vincent Ruscheinski (14 J. ) mit der A-Prüfung ihre ersten Alleinflüge. Den fliegerischen Fortschritt der sechs Flugschüler dokumentierten weitere zwei B- und eine C-Prüfung. Im Training auf der bewährten Ka6 bereiteten sich die Jungpiloten mit Fahrtkurven und Ziellandungen auf die kommenden Jugendvergleichsfliegen vor. So manche Stunde wurde im Segelflugzeug thermisch unter den Cumuluswolken über Wetzlar und dem Lahntal verbracht. Mit der wechselhaften Wetterlage waren die Streckensegelflieger nicht so ganz zufrieden. Immerhin konnten während des Fliegerlagers mehr als 4000km im motorlosen Flug dokumentiert zurückgelegt werden. Damit haben die Wetzlarer Segelflieger, ausgehend vom Segelfluggelände in den Garbenheimer Wiesen, in 2016 mehr als 12.000km erflogen. Wetterbedingt deutlich weniger als in 2015. Dennoch behaupten sie sich in der OLC-Landesklasse Hessen zum Saisonende auf einem guten dritten Platz, noch vor den Nachbarvereinen aus Gießen, Bottenhorn und Breitscheid. Das neue doppelsitzige Hochleistungssegelflugzeug DG1001T des VfL wurde besonders gern für ausgedehnte Flüge vom Rhein bis in die Rhön genutzt. Die kommenden Wochenenden werden bei gutem Wetter bis in den Herbst für die weitere Pilotenausbildung und für Streckenflüge genutzt. Spannend wird das jährliche bundesweite Jugendvergleichsfliegen im September, an dem sieben Wetzlarer Segelflieger unter 21 Jahren teilnehmen wollen. Zum Saisonende brechen einige VfL-Piloten zum Alpenfluglehrgang nach Sisteron in Südfrankreich auf. Für die Streckensegelflieger verlief die Saison damit nur zufriedenstellend. Die zertifizierte Flugschule des Vereins hat aber alle Hände voll zu tun und sorgt für Nachwuchs.