Von Tanja Freudenmann

„Angst vor Verschlucken ist am größten“

DRK Im Kurs „Erste Hilfe am Kind“ lernen Eltern, Erzieher und Babysitter, was im Ernstfall zu tun ist

Wetzlar Baby Anna hat eine Murmel verschluckt. Es atmet nicht. Nina Becker legt die Säuglings-Puppe über die Knie und schlägt ihm leicht zwischen die Schulterblätter. Die frischgebackene Mama nimmt am Kurs „Erste Hilfe am Kind“ beim Deutschen Roten Kreuz in Wetzlar teil.

