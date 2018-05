Musical

„Babel blamabel“ erleben

Kirche Kinder zeigen Musical an zwei Orten

Asslar-Werdorf/Wettenberg-Wißmar „Babel blamabel“ – so lautet der Titel eines Musicals, das vom Chor der „Bunten Tönchen“ aus Wißmar und vom Aßlarer Engelchor der Gemeinde St. Anna in Biebertal aufgeführt wird. Das Musical ist zweimal zu sehen, und zwar am Samstag, dem 26. Mai, ab 17 Uhr in der katholischen Kirche in Werdorf sowie am Sonntag, dem 27. Mai, ab 15 Uhr in der Kirche „St. Raphael“ in Wißmar.

