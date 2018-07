„Beschissene Nester sind gute Nester“

Störche Nabu zählt Brutpaare in Hessen

Wetzlar/Lahnau Weißstörche fühlen sich in Hessen immer wohler. Nachdem im Vorjahr 590 Brutpaare gezählt wurden, hat der Bestand in diesem Jahr um zehn Prozent zugenommen, wie Vogel-Experte Bernd Petri vom Naturschutzbund (Nabu) am Donnerstag berichtete.

