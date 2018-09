Wochenmarkt

„Cappuccinos“ treten heute auf

Biebertal-Fellingshausen Die dreiköpfige Schlager-Pop-Band „Die Cappuccinos“ tritt heute erneut beim Wochenmarkt in Fellingshausen auf. Die Gruppe blickt in diesem Jahr auf ihr 10-jähriges Bestehen und stellt beim Auftritt in Fellingshausen auch ihr neues Album vor; zudem gibt es Autogramme.

