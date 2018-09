Von Heike Pöllmitz

„Der Sam ist einfach toll“

MUSICAL Kult-Feuerwehrmann macht Station in Wetzlar / 300 Besucher sind begeistert

Wetzlar „Alarm, es kommt ein Notruf an, Feuerwehrmann Sam ist unser Mann!“ – Das haben am Mittwoch rund 300 kleine und große Zuschauer in der Stadthalle Wetzlar mitgesungen.

Copyright © mittelhessen.de 2018