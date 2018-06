„Deutsche Messe“für das Wir-Gefühl

Konzert Ulmtaler Kirchenchor singt

Greifenstein-Beilstein Auf ein besonderes Konzert können sich Musikfreunde am Sonntag, 17. Juni, um 19.30 Uhr in der Schlosskirche in Beilstein freuen.

Copyright © mittelhessen.de 2018