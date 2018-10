Theater

„Die drei Sünder“ auf der Bühne

Greifenstein Comedian Markus Majowski, Pfarrer Bernd Seifert aus Niederaula-Niederjossa und der Berliner Rapper Kevin Neumann sind am Samstag, 20. Oktober, ab 19 Uhr in der Schlosskirche in Greifenstein zu sehen.

