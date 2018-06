Von Maren Bonacker

„Die rote Zora“ kommt

Kindertheaterprojekt Premiere des Stücks am Samstag, 9. Juni, in Wetzlar

Wetzlar Gänsehautgefühl von der ersten Szene an: Am Samstag, 9. Juni, um 15 Uhr laden die 29 Darsteller sowie 19 Jugendlichen vom Kindertheaterprojekt Wetzlar zur Premiere des Stücks „Die rote Zora“. Bei der Generalprobe am Dienstag arbeiteten alle auf Hochtouren.

