Livemusik

„Dirk Daniels Project“ spielt zum Tourstart auf

Musik Konzert am Freitag in der Eventwerkstatt

Wetzlar Das „Dirk Daniels Project“ (DDP) hat sich neu formiert: Neben Dirk Daniels ist David Domine an der Gitarre mit von der Partie, am Schlagzeug sitzt Gerald Schneider, für den richtigen Bass sorgt Manuel Zodel, an der Akustikgitarre haut Marin Neitzel in die Saiten und am Piano spielt Manuel Kassühlke. Die Band spielt eine Mischung aus Rock und Country-Hits von CCR, Eagles, Zac Brown, Kenny Chesney und vielen weiteren Größen.

