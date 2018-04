Von Jenny Berns

„Einen Beitrag zur Demokratie leisten“

Engagement Die Stadt Braunfels sucht noch Wahlhelfer für die Landrats- und die Landtagswahl

Braunfels Wenn am 27. Mai ein neuer Landrat gewählt wird, sind auch in Braunfels die Bürger gefragt. Das nicht nur im Hinblick auf den Gang zur Wahlurne: die Stadt braucht nämlich noch Wahlhelfer. Auch für die Landtags- und Bürgermeisterwahl am 28. Oktober.

Copyright © mittelhessen.de 2018