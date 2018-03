„Eintracht“ feiert 125. Geburtstag

MÄNNERGESANGVEREIN Auftakt macht Akademische Feier im Dorfgemeinschaftshaus

Hohenahr-Altenkirchen Der Männergesangverein „Eintracht“ Altenkirchen feiert sein 125-jähriges Jubiläum mit einer Akademische Feier am 8. Juni, einem Freundschaftssingen am 9. und 10. Juni sowie einem Abschlusskonzert am 27. Oktober.

Copyright © mittelhessen.de 2018