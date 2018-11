„(Er)kennen Sie Wetzlar?“ Wechselhaft

Wetzlar Dieses Haus hat eine wechselvolle Geschichte – und es existiert in leicht veränderter Form auch heute noch. Dieses interessante und ebenso hintergründige Foto stammt aus der Sammlung von Karl-Horst Schwind und ist die 757. Folge unseres Bilderrätsels „(Er)kennen Sie Wetzlar?“. Wie die Inschrift an der Hausfront mit der Flagge links in Verbindung steht, ist auch eine Aufgabe, die es zu lösen gilt. Wenn Sie das Gebäude erkannt haben und etwas über seine Geschichte wissen, dann machen Sie mit bei unserem Rätsel. Die Adresse: Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 757, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail: lokalredaktion.wnz@mittelhessen.de. Einsendeschluss ist der kommende Mittwoch (21. November)

Copyright © mittelhessen.de 2018