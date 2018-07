Von Sabrina Hofmann

„Ich schätze die Neugierde!“

Zeitungsprojekt Angehende Industriekauffrau bei Helmut Hund interviewt ihre Geschäftsführerin

Wetzlar Die Auszubildende Sabrina Hofmann von der Firma Hund in Wetzlar nimmt teil am Projekt „Zeitung und Ausbildung in Hessen“. Um besser zu verstehen, wie Medien arbeiten, ist sie in die Journalistenrolle geschlüpft und hat ihre Geschäftsführerin, Verena Schön, interviewt.

Copyright © mittelhessen.de 2018