Führung

„Kur, Kneipp und Karlssprudel“

FÜHRUNGEN Viele Braunfelser Seiten kennenlernen

Braunfels Zwei Führungen bietet die Braunfelser Kur GmbH am Wochenende an. Am heutigen Samstag gibt es ab 14 Uhr eine öffentlichen Stadtführung . Sie beginnt an der Tourist-Information in Braunfels, Marktplatz 9. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018