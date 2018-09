„La Cellissima“ spielt in Wetzlar

Kulturgemeinschaft Maria Kliegel tritt beim zweiten Meisterkonzert auf

Wetzlar Am Sonntag, 19. November, entführt Maria Kliegel die Besucher des zweiten Meisterkonzerts der Wetzlarer Kulturgemeinschaft mit dem Programm „Timbre à la Française et plus ...“ in die Welt französischer und spanischer Cello-Kompositionen.

