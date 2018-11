„Lagana“ stellt die „WinterSongs“ vor

Musik CD-Präsentation in Münchholzhausen

Wetzlar Neues von „Lagana“: Die Mittelhessen legen mit der CD „WinterSongs” ihr viertes Studioalbum – nach „Amazing Songs“, „Loch Lomond“ und „Go to Town“ – vor. Premiere ist am Freitag um 19.30 Uhr in der Kirche von Münchholzhausen. Eintritt frei, Spenden erbeten.

