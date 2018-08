Konzert

„Peppers“ sind rockig

Wetzlar Die Reihe der Rock-Tribute-Konzerte „Europe’s Best Tribute Bands“ in der Eventwerkstatt geht in die nächste Runde. Am Freitag, 31. August, huldigen ab 20 Uhr „L.A. Peppers“ ihren Vorbildern, den „Red Hot Chili Peppers“. Die italienische Band covert die Hits der bekannten Funkrockband und möchte damit dem Publikum in der Eventwerkstatt stark einheizen.

