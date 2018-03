Kindergruppe

„RöMinis“ drehen Film

LAHNAU-WALDGIRMES Die „RöMinis“ treffen sich an jedem zweiten Samstag im Monat in der Geschäftsstelle des Römischen Forums Waldgirmes, Georg-Ohm-Straße 2 – das nächste Mal am Samstag, 10. März, von 10 bis 12 Uhr. In diesem Jahr steht ein Filmprojekt unter dem Motto „Moderne trifft Antike“ auf dem Programm.

