„Shout for Joy“ singt Lieder zum Träumen und Genießen

KONZERT Gospelchor überzeugt in Rechtenbach mit modernem und vielfältigem Repertoire

Hüttenberg-Rechtenbach Am vergangenen Samstag war der Gospelchor “Shout for Joy” aus Niederkleen erstmals mit einem Konzert in der Evangelischen Kirche Groß-Rechtenbach zu hören. Der moderne, ausdrucksstarke Chor unter Leitung von Ulla Knoop wartete mit einem vielfältigen Repertoire auf.

Copyright © mittelhessen.de 2018