Ausstellung

„Traum-hafte“ Gemälde im Torhaus

Kunst Ausstellung von Silvia Bauer

Greifenstein Im Rahmen einer Ausstellungsserie präsentieren Mitglieder der Künstlergilde Herborn Einzelausstellungen in der Galerie des Torhauses auf Burg Greifenstein. Von Sonntag, 29. Juli, bis Sonntag, 5. August, zeigt die Beilsteiner Künstlerin Silvia Bauer ihre farbintensiven Gemälde in Tempera- und Gouachetechnik sowie in Pastellkreide. Ihre Motive unter dem Motto „Yangtze“ sind inspiriert von der Natur, persönlichen Erlebnissen und Eindrücken und wurden ins Traum- und Symbolhafte, teilweise Spirituelle, malerisch umgesetzt.

