„Traumfrauen“ spenden Hoffnung

Benefizaktion Seit zehn Jahren organisiert die Gruppe „Lesen für einen guten Zweck“

Lahnau-Dorlar Interesse an der Arbeit der „Fünf Traumfrauen“ aus Lahnau und Umgebung war am Sonntag bei der Benefizveranstaltung im Gemeinschaftshaus in Dorlar zu spüren. Schon zur Eröffnung waren etwa 80 Besucher im Saal.

