„Vezählches“ bescheren Kurzweil

Geschichte Straßen und Gebäude in Werdorf stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung

Aßlar-Werdorf Der Verein für Heimatgeschichte in Werdorf hat zum zweiten „Vezählchesnachmittag“ eingeladen, bei dem wieder alte Fotos im Fokus standen. „Straßen und Gebäude in Werdorf“ war das Thema, das in gemütlicher Kaffeerunde angegangen wurde.

