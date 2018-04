„Willis Club“ wählt

Vereine Neues Domizil ist das Gasthaus Zipp

Aßlar „Willis Club“ hat in seiner Jahreshauptversammlung im neuen Vereinslokal Gasthaus Zipp in Klein-Altenstädten zufrieden zurückgeblickt und den Vorstand gewählt. Im Amt bleiben Klaus Kleber, Gabi Ferber, Walter Uhl, Siggi Kern und Lutz Klüger, neu ist Peter Hataj für Pressewartin Sabine Süß. Vorstandssprecher Kleber erinnerte unter anderem an die Spende von 500 Euro an „Menschen für Kinder“. Der Männerkochclub des Vereins verwöhnte bei der Weihnachtsfeier.

