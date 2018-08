Matinee

„Zeichen der Zeit“ sind zu sehen

MATINEE Musik und lyrische Texte zu Kunstwerken

Wetzlar Am Sonntag, 12. August, findet ab 11 Uhr eine Matinee im Rahmen der Ausstellung „Zeichen der Zeit“ in der Kulturstation Wetzlar statt. Seit Juli stellt das Atelier „Kunst Inklusiv“ in der Kulturstation Werke aus, die sich mit Zeit befassen. Dabei spielt die Zeit keine Rolle für das Thema, sie drückt sich aus in der Hingabe, mit der die Werke geschaffen wurden.

