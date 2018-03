10 040 Stunden für alle geleistet

Brandschutz Jahreshauptversammlung der Hohenahrer Feuerwehren

Hohenahr-Erda In der Hauptversammlung der Hohenahrer Wehren haben Swen Brück und Jens Rupp das Brandschutzehrenzeichen in Silber erhalten. Oberbrandmeister Klaus Schäfer bekam das Ehrenkreuz in Silber am Bande des Nassauischen Feuerwehrverbandes.

