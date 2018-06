Polizei

1000 Brillen gestohlen

Solms „Einen offensichtlich guten Durchblick hatten Einbrecher in der vergangenen Woche“, teilt die Polizei in Wetzlar mit. Die Diebe brachen zwischen Mittwoch, 30. Mai, und Freitag, 1. Juni in ein Brillengeschäft im Solmser Gewerbepark ein. Sie entwendeten dabei mindestens 1000 Brillenfassungen aus dem Lager des Geschäftes. Der Wert der Fassungen kann noch nicht genau beziffert werden.

