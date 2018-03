1000 Euro für Ulms Wehr

Aktion Volksbank unterstützt Vereine

Greifenstein-Ulm In diesem Jahr hat die Volksbank Mittelhessen den neuen Förderwettbewerb „Unser Vereinsjubiläum 2017“ ins Leben gerufen. Mittelhessische Vereine, die 2017 ein Jubiläum feiern, unterstützt die Volksbank darin mit bis zu 1500 Euro. Die Losfee zog insgesamt 100 Vereine, an die nun Fördergelder in Höhe von insgesamt 75 000 Euro fließen. Teilgenommen hat auch die Feuerwehr Ulm, die seit 30 Jahren besteht.

