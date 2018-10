Veterinärwesen

1310 Tiere geschächtet

Wetzlar/Dillenburg Im Lahn-Dill-Kreis gibt es einen Schächtbetrieb, in dem im Jahr 2017 genau 1310 Schafe und Ziegen geschächtet wurden. Das hat die Kreisverwaltung auf Anfrage des fraktionslosen NPD-Kreistagsabgeordneten Thassilo Hantusch mitgeteilt. Zudem teilte die Verwaltung mit, es sei an jedem Schlachttag eine veterinärbehördliche Kontrolle durchgeführt worden – 36 in Summe.

