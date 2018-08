21 von 25 Autos haben Mängel

Ordnung Taxis und Mietwagen kontrolliert

Wetzlar Taxi- und Minicarfahrer standen am Wochenende ungewollt im Rampenlicht. Am Bahnhof und in der Neustadt wurden sie in einer gemeinsamen Aktion von Stadt, Zoll und Hessischer Eichdirektion kontrolliert.

