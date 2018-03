Feier

22 Jahre und schon Meister

Langgöns Mit gerade einmal 22 Jahren hat Lukas Thorn am Bundesbildungszentrum des Zimmerer- und Ausbaugewerbes in Kassel seine Meisterprüfung bestanden. Als einziger heimischer Teilnehmer hatte er den über ein Jahr und 1820 Stunden in Vollzeit gehenden Meisterkurs besucht – und nun erfolgreich als Zimmermeister Holzbau abgeschlossen. Er ist damit der dritte Meister im Familienbetrieb, den Vater Dieter Thorn seit 1988 in dritter Generation führt.

Copyright © mittelhessen.de 2018