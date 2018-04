23-Jähriger niedergeschlagen

Polizei Gewalttat auf dem Kirchenplatz in Gießen / Trio gesucht

Gießen Am Kirchenplatz in Gießen wurde ein 23-Jähriger am Mittwoch, gegen 2.15 Uhr, durch drei Unbekannte offenbar grundlos angegriffen und verletzt.

