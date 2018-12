24-Jähriger geschlagen

Aßlar Nach einer handfesten Auseinandersetzung auf einer Betriebsweihnachtsfeier in der Berliner Straße musste ein 24-Jähriger von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt werden. Am Freitag (30. November), gegen 23.10 Uhr, riefen die Sanitäter die Polizei hinzu. Das betrunkene Opfer schilderte Tritte und Schläge, die es von Unbekannten einstecken musste. Offensichtlich war der Wetzlarer mit Gästen der Weihnachtsfeier in Streit geraten. Neben Prellungen und Schürfwunden zog er sich eine Platzwunde an der Lippe sowie einen Cut an der rechten Wange zu.

