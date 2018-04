Von Lothar Rühl

300 000 Euro für neue Umkleiden

Infrastruktur Bürger und Stadt setzen sich auch weiter für ihr Schwimmbad ein

Solms Dass ein Schwimmbadbetrieb mit hohen Kosten verbunden ist, die nicht nur in Solms den Haushalt einer Kommune belasten, ist bekannt. Fest steht auch, dass die Stadt am Frei- und Hallenbad festhalten will. Dabei kann sie auf die Unterstützung Solmser Bürger zählen.

