Spende

333 Euro für das Familienbad

Biebertal-Rodheim-Bieber Stellvertretend für die Gäste des Straßenfestes in der Berliner Straße haben Michael Kerber und Erhard Hirz vom Organisationsteam den Erlös in Höhe von 333 Euro an den Förderverein Familienbad Biebertal übergeben. Schriftführerin Regine Kammer dankte für die Spende.

