Ausstellung

44 Tafeln zeigen Bahngeschichte

Lahnau-Waldgirmes Im Rahmen des Sommerprogramms der „Route der Industriekultur“ ist am Sonntag, 29. Juli, die Ausstellung des Geschichtsvereins Lahnau zur Geschichte der Kanonenbahn zu sehen. Sie hat von 15 bis 17 Uhr im Heimatmuseum in der Friedenstraße 22 in Waldgirmes geöffnet.

