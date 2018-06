50 Chöre gratulieren

Jubiläum MGV „Eintracht“ Altenkirchen besteht seit 125 Jahren

Hohenahr-Altenkirchen In den USA wird Grover Cleveland der 24. Präsident, in Paris öffnet das Maxim’s und in Aachen wird das Unternehmen Zentis gegründet. Und in Altenkirchen tun sich 32 Sangesfreude zusammen und rufen den MGV ins Leben. 125 Jahre ist das her.

