50 Jahre für die Freundschaft

Jubiläum Deutsch-Französische Gesellschaft Aßlar feiert am Samstag

Aßlar Die Deutsch-Französische Gesellschaft um 1. Vorsitzenden Olaf Uhl besteht 50 Jahre. Das Jubiläum wird am Samstag, 13. Oktober, ab 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Berghausen gefeiert.

Copyright © mittelhessen.de 2018