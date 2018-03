500 Weiber reisen zurück ins Jahr 1968

Karneval Flower Power in Krofdorf-Gleiberg

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Überwiegend gestählte Männerkörper mit Waschbrettbäuchen und kreischende Frauen – das gab es beim Weiberfasching in Krofdorf-Gleiberg zu erleben. „Lange Haare, Schlaghosen und Plateau, 68 war das so – wir sind Hippies kunterbunt, an Altweiber da geht’s rund“. Unter diesem Motto führten Anke Kauer und Anke Schleenbecker-Baumann über 500 Närrinnen zurück und durch die Zeit der „Flower-Power-Bewegung“. „Make Love, not War“ – getreu diesem Slogan war es eine große Friedensbewegung, bei denen ausschließlich mit den närrischen Waffen des Frohsinns und der Heiterkeit gekämpft wurde.

