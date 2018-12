Rundgang

66 Krippen säumen den Weg im Dünsbergwald

Krippenweg Am Sonntag wird die Tour eröffnet

Biebertal-Fellingshausen Am Sonntag, 9. Dezember, eröffnet der 10. Fellingshäuser Krippenweg seine Pforten, ab 14 Uhr am Waldsportplatz. Zur Eröffnung werden kalte und heiße, alkoholische und nicht-alkoholische Getränke gereicht, außerdem gibt es Würstchen. So gestärkt können sich die Besucher auf den knapp zwei Kilometer langen Rundweg begeben. 66 Krippen hat „Krippenvater“ Friedel Winter dort aufgestellt.

