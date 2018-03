95-Jährige arbeitet noch gern im Garten

Jubiläum Magda Koettnitz feiert Geburtstag

Braunfels Am Fuße des Kurparks in der Kirschenhohl feiert Magda Koettnitz, geborene Marx, am Freitag, 9. März, ihren 95. Geburtstag.

Copyright © mittelhessen.de 2018