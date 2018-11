Lange Nacht

Abend voller Mundart

Biebertal-Rodheim-Bieber Der Heimatverein Rodheim-Bieber lädt für Freitag, 21. Dezember, ab 19 Uhr in das Rodheimer Bürgerhaus ein. Zu Gast ist die überregional bekannte Mundartgruppe „Bousseldande“. Außerdem tritt das Mundartgesangsduo „Spätzünder“ aus Atzbach auf sowie Karl-Heinz Theiß sowie die Theatergruppe des Heimatvereins „Stammtisch im Himmel“. Der Eintritt kostet zehn Euro im Vorverkauf am Samstag, 17. November, von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag, 18. November, von 15 bis 17 Uhr im Rodheimer Heimatmuseum. Karten gibt es auch bei Helmut Failing, Grabenstraße 15.

