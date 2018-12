Termine

Abfallkalender ist da

Entsorgung Infobroschüre wird ab heute verteilt

Wetzlar Der neue Abfall- und Umweltkalender der Stadt Wetzlar wird in der Woche von Montag bis Freitag, 3. bis 7. Dezember, an alle Haushalte verteilt. Die Broschüre enthält wichtige Informationen zum Thema Abfallentsorgung. Zusätzliche Exemplare liegen an der Infotheke im Neuen Rathaus, in den Stadtteilbüros sowie beim Wertstoffhof der Stadtreinigung im Dillfeld bereit.

Copyright © mittelhessen.de 2018