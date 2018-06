Abschiedsmotto: „Wir sind am Ziel, die Lehrer sind am Ende“

Bildung Gesamtschule Schwingbach verabschiedet ihre Abgänger der 9. und 10. Klasse / Erstmals findet Veranstaltung in der neuen Aula

Hüttenberg Zum ersten Mal sind in der letzten Schulwoche vor den Ferien die Absolventen der Gesamtschule Schwingbach in der neuen Aula der verabschiedet worden. Das wollten so viele erleben, dass die Veranstaltung geteilt werden musste.

Copyright © mittelhessen.de 2018