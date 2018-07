POLIZEI

Abzocke per Handy-Rückruf

Wetzlar Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche per Telefon: Täter versuchen, über einen Rückruf per Handy an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Auch aus Mittelhessen sind Fälle des sogenannten „Ping-Calls“ bekannt. Nur ein- oder zweimal klingelt das Handy. Gerade so kurz, dass der Angerufene keine Chance hat, das Gespräch entgegenzunehmen. Auf der Anruferliste erscheint die Nummer des verpassten Anrufes. Hier setzt die Gaunerei an: Die Nummer beginnt mit der Länderkennung – etwa „+1721“ oder „+691“, sodass zunächst der Eindruck entsteht, es handelt sich um eine Handynummer oder um einen Anschluss aus Frankfurt. Wer aber zurückruft, tappt in die Betrugsfalle. Für die Verbindung zu dem irgendwo auf der Welt registrierten Anschluss können schon mal über drei Euro pro Minute berechnet werden.

