Ferienprogramm

Actiontage in Burgsolms

Solms-Burgsolms Der „Life is more“-Bus macht von Montag, 16. Juli, bis Samstag, 21. Juli, Station in Burgsolms. In dieser Zeit lädt die christliche Gemeinde Solms zu Actiontagen für Kinder und Jugendliche ein. Der Bus des Vereins „Barmer Zeltmission“ steht in der Georgshüttenstraße/ Ecke Buderusstraße in Burgsolms.

Copyright © mittelhessen.de 2018