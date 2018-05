Aktionstag für Mädchen

FREIZEIT Arbeitskreis lädt für den 9. Juni ein

WETZLAR/DILLENBURG Auch in diesem Jahr veranstaltet der Mädchenarbeitskreis „IVAM“ (Initiative zur Vernetzung der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen) den Mädchenaktionstag. Er findet am Samstag, 9. Juni, ab 10 Uhr im und um das Haus der Jugend in Wetzlar (Hauser Gasse 26) statt.

