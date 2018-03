Aktionstage für Jungs

Soziales Veranstaltungen am 27. und 28. März

Biebertal Jungenaktionstage finden am 27. und 28. März in der Georg-Kerschensteiner-Schule in Biebertal statt. Sie beginnen am Dienstag, 27. März, um 10 Uhr. Die Jungenaktionstage 2018 finden in dieser Form (mit Übernachtung) zum zehnten Mal statt und richten sich an Jungen zwischen 10 und 16 Jahren. Die Jugendlichen erwartet an zwei Tagen spannende Angebote: Musikwerkstatt, Graffiti, Hip Hop, Skateboarding, Holzwerkstatt, Parkour, Computer und Co. sowie Geocaching.

Copyright © mittelhessen.de 2018