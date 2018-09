termine

Aktivwoche 60+beginnt

Bischoffen Die Aktivwoche 60+ beginnt: Treffpunkt zur Wanderung durch die Hauberge am Montag, 17. September, ist um 13 Uhr am DGH Niederweidbach. Der Bus nach Köln hält am Dienstag um 8.15 Uhr in der Ortsmitte in Wilsbach und je fünf Minuten später in Oberweidbach, Roßbach, an der VR-Bank Bischoffen und in Niederweidbach (Aarschule, Ortsmitte, 8.35 Uhr Seehof).

